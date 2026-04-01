Journal d’un fou d’après Gogol Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Trédrez-Locquémeau

Journal d’un fou d’après Gogol

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

À Saint-Pétersbourg, un petit fonctionnaire vit au rythme des dossiers, des tampons et des humiliations ordinaires. Il taille des plumes pour son Excellence, surveille les regards, et se tient à sa place, toujours trop petite pour lui. Au bureau, on le moque, on l’ignore, et chaque journée laisse une trace de plus sur sa fierté. Il s’accroche pourtant à une idée fixe la fille de son directeur, lointaine, brillante, inaccessible. Un détail, un sourire, une démarche dans un couloir suffisent à nourrir son obsession et à déformer le réel. Un jour, il croit surprendre un secret des lettres, des messages, une rumeur venue de nulle part. Il ouvre un journal, puis il commence à écrire le sien, comme pour remettre de l’ordre dans ce qui lui échappe. Mais la logique administrative se dérègle ; les dates glissent, les mots s’emmêlent, les signes se mettent à parler. Le monde du bureau devient un théâtre de complots et d’indices, et la moindre formalité prend des airs de destin. Ce qui était ridicule devient menaçant, ce qui faisait rire devient un vertige. La pensée se fissure, et dans la brèche s’installe une certitude grandissante il n’est pas un employé quelconque. Au bout de la chute, il se proclame autre, plus grand, plus haut, jusqu’à se convaincre qu’il est le roi d’Espagne. Et cette couronne imaginaire, au lieu de le sauver, l’expose à la violence du réel et à la solitude de la folie.

Note d’intention

Interprétation Jean-Pierre Denis

Adaptation et Mise en scène Patrick Salou

Durée environ 1h15

Seul en scène, l’acteur avance au plus près du public, comme si tout se jouait ici et maintenant, sans distance. La langue de Gogol est mise en avant précise, drôle, coupante, et capable en une phrase de basculer. Le spectacle travaille le va-et-vient entre le comique et le tragique, sans souligner, sans expliquer. On suit la folie à la surface des mots, sans psychologisme, par le rythme, les ruptures, les obsessions. Comme une lecture à voix haute d’un journal intime, la parole se fissure progressivement, et l’on entend l’écroulement. Le rire ouvre la porte, puis quelque chose se referme, et l’on se retrouve pris dans une logique qui n’appartient qu’à lui. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journal d’un fou d’après Gogol Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose