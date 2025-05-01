JOURNAL D’UN FOU – théâtre la Flèche

Poprichtchine, petit fonctionnaire, nous entraîne dans une réalité vacillante. Un ailleurs où la terre menace d’écraser la lune, où les chiennes s’écrivent des lettres et dans lequel notre héros réinvente amour et pouvoir.

Dans une mise en scène à la fois drôle, cruelle et épurée, un seul en scène vertigineux nous plonge dans la folie d’un homme déclassé que la société rejette et humilie.

Échapper à la réalité du monde, la folie comme unique ligne de fuite.

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

jeudi

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

https://theatrelafleche.fr/la-saison/journal-dun-fou/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr



