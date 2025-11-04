Journal d’un Fou Yzeure

Journal d'un Fou Yzeure mardi 4 novembre 2025.

Journal d’un Fou

Yzeurespace Yzeure Allier

Comment un homme a priori sans problème s’enferme peu à peu dans ses idées, qui deviennent des délires, et finissent par le faire enfermer?

Nous vivrons de l’intérieur cette histoire…qui concerne aussi bien asile ou prison.

Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

How does an apparently trouble-free man gradually become locked in by his ideas, which turn into delusions, and ultimately lead to his imprisonment?

We’ll get an insider’s view of this story…which is as much about the asylum as it is about the prison.

German :

Wie kommt es, dass ein Mann, der auf den ersten Blick keine Probleme hat, sich nach und nach in seine Ideen verstrickt, die zu Wahnvorstellungen werden und schließlich dazu führen, dass er eingesperrt wird?

Wir erleben diese Geschichte von innen, die sowohl in der Psychiatrie als auch im Gefängnis spielt.

Italiano :

Come fa un uomo senza problemi apparenti ad essere gradualmente bloccato dalle sue idee, che diventano deliri e finiscono per rinchiuderlo?

Vedremo da vicino questa storia… che riguarda tanto il manicomio quanto la prigione.

Espanol :

¿Cómo un hombre sin problemas aparentes se va encerrando poco a poco en sus ideas, que se convierten en delirios, y acaban con él encerrado?

Conoceremos desde dentro esta historia… que trata tanto del manicomio como de la cárcel.

