Journal d’une exploration sonore Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois

Journal d’une exploration sonore 21 – 28 février 2026 Théâtre Halle Roublot Val-de-Marne

Sur réservation à destination du public scolaire

Récit d’aventures, musical et sonore

Le Journal d’une exploration sonore est le récit d’une traversée singulière à l’écoute du territoire, de ses populations et des milieux qu’elles habitent.

Pendant deux ans, le Groupe n+1 a sillonné le territoire grenoblois à la recherche du vivant. Il a rencontré des habitant·e·s, enregistré des paysages et composé le témoignage de cette exploration.

JOUER À ÊTRE DES CHERCHEURS

Comprendre, saisir, capter ce qu’est le vivant. Partir à l’aventure, jouer l’équilibriste au-dessus d’une rivière, s’inquiéter d’un son singulier au milieu d’une nuit calme au cœur de la forêt, retrouver l’émotion de l’enfant qui fouette l’air avec une branche. La sensation de perdre pied dans une nature qui nous dépasse. En chemin, se poser des questions.

Rencontrer un alpiniste gardien de refuge, une biologiste dans un laboratoire, un pêcheur au bord de l’Isère, un anthropologue dans un café.

Aborder la rencontre d’un territoire à travers l’écoute, c’est nous laisser happer par le mouvement de l’air qui nous entoure, et nous laisser toucher par le son, caressant ou violent, qui surgit de toute part. Et finalement partager avec vous ce vivant-là.

Groupe n+1 – Balthazar Daninos et Mickaël Chouquet Théâtre arts sciences

S. Nelson