JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE Début : 2026-01-09 à 19:30. Tarif : – euros.

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRELe destin de Célestine, femme de chambre au 19e siècle, cabossée par une vie de soumission, véritable héroïne du quotidien…Célestine, femme de chambre au 19e siècle, mène une vie de soumission au service de différents maîtres.Au fil de son existence, Célestine est confrontée à une galerie de personnages tantôt détestables, surprenants ou émouvants.Des injustices sociales au don de soi, elle nous fait partager ses joies et ses émotions.Un texte d’une sincérité, d’une honnêteté sans faille, texte vécu dans lequel l’héroïne auteure de ce journal s’engageait à : « n’employer aucune réticence, pas plus vis à vis de moi-même que vis à vis des autres. J’entends au contraire y mettre toute la franchise qui est en moi et, quand il le faudra, toute labrutalité qui est dans la vie. »Tiré du fameux roman d’Octave Mirbeau, un spectacle incontournable sur la condition humaine, qui à l’heure des distorsions sociales, nous surprend par sa modernité.Metteur en scène : Patrick ValetteAuteur : Patrick Valette, d’après Octave MirbeauDistribution : Dorothée HardyDurée : 75 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75