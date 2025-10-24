Journal Intime · ‘Le Livre de la Jungle’ dès 8 ans au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris

Journal Intime · ‘Le Livre de la Jungle’ dès 8 ans au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris vendredi 24 octobre 2025.

Rejoints sur scène par un incroyable Mowgli danseur et un performeur-régisseur, les personnages et les évocations du fameux livre de Rudyard Kipling s’animent à travers une chorégraphie épique et des effets spéciaux dignes de Broadway et du slapstick, le burlesque à la Chaplin. Au final, un jubilatoire ballet musical, loufoque et poétique, sans paroles, mais toute magie dehors, qui déclenche une énorme fête dans les têtes. Pour redécouvrir l’immense plaisir de s’amuser ensemble, tout simplement.

Sylvain Bardiau : trompette

Frédéric Gastard : saxophone basse

Matthias Mahler : trombone

Florent Hamon : danse

Tout public à partir de 8 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Réservations vivement conseillées.

Dans le cadre des festivals Graines de jazz et Jazz sur Seine 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Concert-spectacle — Côté musique, la fanfare de poche Journal Intime s’est inspiré de la bande sonore de Walt Disney, dont les couleurs ellingtoniennes constituent un formidable terrain de jeux, pour écrire une folle partition jouée en direct.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 14h00 à 14h55

Le vendredi 24 octobre 2025

de 11h00 à 11h55

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com