Journal intime #2 : Ukraine, bons papiers de Russie Musée de Bretagne Rennes Vendredi 14 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Comment raconter la guerre en Ukraine depuis Moscou ? **Paul Gogo** est journaliste et correspondant en Ukraine depuis sept ans entre autres pour le journal _Ouest-France_.

Auteur de _Opération spéciale : dix ans de guerre entre la Russie et Ukraine, vus et vécus depuis le Donbass_, il partage les évolutions de sa pratique journalistique, ses difficultés et son quotidien sous haute tension, entre la propagande des uns, la haine des autres et la méfiance généralisée.

_Un pressetacle proposé par les 3 ours_ _[https://www.3ours.fr/](https://www.3ours.fr/)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T20:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine