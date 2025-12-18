Journalisme et industrie agro-alimentaire Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes
Journalisme et industrie agro-alimentaire Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes vendredi 16 janvier 2026.
Journalisme et industrie agro-alimentaire Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 16 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Rencontre avec les journalistes indépendantes Morgan Large et Nolwenn Weiler qui enquêtent sur l’industrie agro-alimentaire en Bretagne depuis plusieurs années.
Quels constats tirent-elles aujourd’hui de leurs investigations récentes et du rôle de leur métier ? Comment mener ce travail et faire face aux difficultés et aux pressions ?
Rencontre animée par la journaliste Marie Barbier et en partenariat avec la revue La déferlante numéro 19 « S’informer en féministes ».
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES