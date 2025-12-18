Journalisme et industrie agro-alimentaire Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 16 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rencontre avec les journalistes indépendantes Morgan Large et Nolwenn Weiler qui enquêtent sur l’industrie agro-alimentaire en Bretagne depuis plusieurs années.

Quels constats tirent-elles aujourd’hui de leurs investigations récentes et du rôle de leur métier ? Comment mener ce travail et faire face aux difficultés et aux pressions ?

Rencontre animée par la journaliste Marie Barbier et en partenariat avec la revue La déferlante numéro 19 « S’informer en féministes ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T18:30:00.000+01:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

