Journé européenne du Patrimoine Ancien atelier des produits résineux Luxey

Informations pratiques

Luxey

Journé européenne du Patrimoine

Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Madame Maison-Soulard spécialiste du patrimoine industriel au service patrimoine et Inventaire à la Région Nouvelle Aquitaine, nous commentera les visites de l’ancien atelier de distillation de la gemme, récemment rénové.

Visite commentée de l’ancien Atelier de distillation de la gemme, récemment rénové. .

Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 23 59

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English : Journé européenne du Patrimoine

Ms. Maison-Soulard, an industrial heritage specialist with the Heritage and Inventory Department of the Nouvelle-Aquitaine Region, will provide commentary during the tours of the former gemme distillation workshop, which was recently renovated.

L’événement Journé européenne du Patrimoine Luxey a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande