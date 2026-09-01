Journé européenne du Patrimoine Ancien atelier des produits résineux Luxey
dimanche 20 septembre 2026 · Ancien atelier des produits résineux · Luxey
Informations pratiques
Luxey
Journé européenne du Patrimoine
Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Madame Maison-Soulard spécialiste du patrimoine industriel au service patrimoine et Inventaire à la Région Nouvelle Aquitaine, nous commentera les visites de l’ancien atelier de distillation de la gemme, récemment rénové.
Visite commentée de l’ancien Atelier de distillation de la gemme, récemment rénové. .
Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 23 59
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English : Journé européenne du Patrimoine
Ms. Maison-Soulard, an industrial heritage specialist with the Heritage and Inventory Department of the Nouvelle-Aquitaine Region, will provide commentary during the tours of the former gemme distillation workshop, which was recently renovated.
L’événement Journé européenne du Patrimoine Luxey a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande