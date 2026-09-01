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Journé européenne du Patrimoine Ancien atelier des produits résineux Luxey

dimanche 20 septembre 2026 · Ancien atelier des produits résineux · Luxey

Journé européenne du Patrimoine Ancien atelier des produits résineux Luxey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Ancien atelier des produits résineux
Adresse
83 rue de la Mairie
Ville
40430 Luxey
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Luxey

Journé européenne du Patrimoine

Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Madame Maison-Soulard spécialiste du patrimoine industriel au service patrimoine et Inventaire à la Région Nouvelle Aquitaine, nous commentera les visites de l’ancien atelier de distillation de la gemme, récemment rénové.
Visite commentée de l’ancien Atelier de distillation de la gemme, récemment rénové.   .

Ancien atelier des produits résineux 83 rue de la Mairie Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 23 59 

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English : Journé européenne du Patrimoine

Ms. Maison-Soulard, an industrial heritage specialist with the Heritage and Inventory Department of the Nouvelle-Aquitaine Region, will provide commentary during the tours of the former gemme distillation workshop, which was recently renovated.

L’événement Journé européenne du Patrimoine Luxey a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande

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