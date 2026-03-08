journée 100% cochon

Gymnase Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Marché de producteurs et créateurs, expo d’anciens tracteurs, concerts de bandas, concours de cri de cochon, spectacle enfants …. Apéro boudin le midi, cochon à la broche le soir (sur réservation). Journée conviviale et gourmande !

.

Gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Farmers? and creators? market, old tractor exhibition, bandas concerts, pig calling contest, children?s show …. Aperitif boudin at lunchtime, pig on the spit in the evening (reservation required). A convivial, gourmet day!

L’événement journée 100% cochon Dunières a été mis à jour le 2026-03-06 par Haut Pays du Velay Tourisme