journée 100% cochon Dunières
journée 100% cochon Dunières samedi 11 avril 2026.
journée 100% cochon
Gymnase Dunières Haute-Loire
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Marché de producteurs et créateurs, expo d’anciens tracteurs, concerts de bandas, concours de cri de cochon, spectacle enfants …. Apéro boudin le midi, cochon à la broche le soir (sur réservation). Journée conviviale et gourmande !
Gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Farmers? and creators? market, old tractor exhibition, bandas concerts, pig calling contest, children?s show …. Aperitif boudin at lunchtime, pig on the spit in the evening (reservation required). A convivial, gourmet day!
L’événement journée 100% cochon Dunières a été mis à jour le 2026-03-06 par Haut Pays du Velay Tourisme