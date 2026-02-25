Journée 100% féminine Miossens-Lanusse

Journée 100% féminine

Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

8h30 accueil. 9h/9h45 marche. 10h15/11h gym tonic. 11h15/12h yoga. 12h/12h30 initiation au pole dance. 12h30/13h30 repas avec bar à salades. 14h/15h voyage sonore. 15h15/15h45 atelier auto-massage. 16h/17h conférence sur le sommeil. Choisis ton programme et inscris-toi ! .

Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 37 29 pyren2elles@gmail.com

English : Journée 100% féminine

