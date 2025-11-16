Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin Léo Lagrange Parthenay
Léo Lagrange 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
A noter dans vos agendas, la journée 100% féminine le 16 novembre à Parthenay, ouvert à toutes à partir de 12 ans, licenciées ou pas.
Venez découvrir le taïso (préparation corporelle douce) et le self-défense féminin.
Journée qui sera animée par Séverine Nébié, championne du monde de Ju-jitsu.
Seule, en famille ou entre copines, venez partager cette journée d’initiation bienveillante et conviviale.
Inscription auprès de votre club. .
Léo Lagrange 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite79@ffjudo.com
