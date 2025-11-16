Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin Léo Lagrange Parthenay

Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin

Léo Lagrange 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

A noter dans vos agendas, la journée 100% féminine le 16 novembre à Parthenay, ouvert à toutes à partir de 12 ans, licenciées ou pas.

Venez découvrir le taïso (préparation corporelle douce) et le self-défense féminin.

Journée qui sera animée par Séverine Nébié, championne du monde de Ju-jitsu.

Seule, en famille ou entre copines, venez partager cette journée d’initiation bienveillante et conviviale.

Inscription auprès de votre club. .

Léo Lagrange 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite79@ffjudo.com

English : Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin

German : Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin

Italiano :

Espanol : Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin

L’événement Journée 100% féminine taïso et self-défense féminin Parthenay a été mis à jour le 2025-11-07 par CC Parthenay Gâtine