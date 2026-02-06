Journée 100% femme Salle des ponts jumeaux Mourenx

Journée 100% femme

Salle des ponts jumeaux Chemin de stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Journée dédiée au shopping, avec du prêt-à-porter, de la lingerie, des bijoux et des parfums. Bien-être et beauté avec des massages, soin des ongles et coiffure. Une tombola est organisée pour gagner de nombreux lots et vous pourrez vous initiez à la danse Polynésienne. .

Salle des ponts jumeaux Chemin de stade Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 19 80

