Journée 100% femmes Salle des Ponts Jumeaux Mourenx

Journée 100% femmes

Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

34 prestataires œuvrant dans différents domaines soins, prêt-à-porter, bijoux, esthétique, personnalisation, food sucrée et salée.

Animations, défilé de mode, groupe de danses tahitiennes avec initiation proposée, tombola. .

Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 19 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée 100% femmes

L’événement Journée 100% femmes Mourenx a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coeur de Béarn