Journée 100% femmes Salle des Ponts Jumeaux Mourenx dimanche 8 février 2026.
Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
34 prestataires œuvrant dans différents domaines soins, prêt-à-porter, bijoux, esthétique, personnalisation, food sucrée et salée.
Animations, défilé de mode, groupe de danses tahitiennes avec initiation proposée, tombola. .
Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 19 80
