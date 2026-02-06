Journée 100% femmes Salle des Ponts Jumeaux Mourenx

Journée 100% femmes Salle des Ponts Jumeaux Mourenx dimanche 8 février 2026.

Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

2026-02-08

34 prestataires œuvrant dans différents domaines soins, prêt-à-porter, bijoux, esthétique, personnalisation, food sucrée et salée.
Animations, défilé de mode, groupe de danses tahitiennes avec initiation proposée, tombola.   .

Salle des Ponts Jumeaux Chemin du Stade Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 19 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Journée 100% femmes Mourenx a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coeur de Béarn