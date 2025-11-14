Journée 100% filles LPO Algoud-Laffemas Valence
Journée 100% filles Vendredi 14 novembre, 09h00 LPO Algoud-Laffemas Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T15:00:00
Fin : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T15:00:00
Au lycée Algoud-Laffemas, la Cordée de la réussite « Le Goût du Numérique » permet d’organiser une journée 100 % filles, au cours de laquelle les élèves participent à des ateliers pratiques pour découvrir les métiers du numérique et de l’électronique et encourager la féminisation de ces filières.
LPO Algoud-Laffemas 37 rue barthélémy de laffemas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Participation par des collégiennes du bassin valentinois, à des ateliers pratiques pour découvrir les métiers du numérique et de l’électronique et encourager la féminisation de ces filières.