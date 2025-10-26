Journée 100% filles ski de fond & biathlon Les Hôpitaux-Vieux

Journée 100% filles ski de fond & biathlon

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 14:00:00

2025-10-26

Organisée par le ski-club de Mouthe.

Viens tester le ski de fond et le biathlon !

Petit déjeuner sportif offert, parcours ludique en ski-roue, initiation biathlon tir et course à pied, atelier fartage de skis, quiz sur la discipline et son environnement.

Activité gratuite, matériel fourni et accessible à toutes.

Ambiance conviviale garantie ! .

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 93 27

