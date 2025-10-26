Journée 100% filles ski de fond & biathlon Les Hôpitaux-Vieux
Journée 100% filles ski de fond & biathlon
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 14:00:00
2025-10-26
Organisée par le ski-club de Mouthe.
Viens tester le ski de fond et le biathlon !
Petit déjeuner sportif offert, parcours ludique en ski-roue, initiation biathlon tir et course à pied, atelier fartage de skis, quiz sur la discipline et son environnement.
Activité gratuite, matériel fourni et accessible à toutes.
Ambiance conviviale garantie ! .
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 93 27
