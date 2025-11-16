Journée 2607 Nuances de Roses Domaine de Valsoyo Upie

Journée 2607 Nuances de Roses

Cette journée, organisée au profit de La Ligue contre le cancer Drôme & Ardèche, sera placée sous le signe de la solidarité, de l’art, du partage et de l’amour de la vie !

Domaine de Valsoyo 130 chemin des Sources Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 20 22 77 2607ndr@gmail.com

English :

This day, organized in aid of La Ligue contre le cancer? Drôme & Ardèche, will be dedicated to solidarity, art, sharing and the love of life!

German :

Dieser Tag, der zugunsten von La Ligue contre le cancer ? Drôme & Ardèche, wird unter dem Zeichen der Solidarität, der Kunst, des Teilens und der Liebe zum Leben stehen!

Italiano :

Questa giornata, organizzata a favore de La Ligue contre le cancer? Drôme & Ardèche, sarà una giornata di solidarietà, arte, condivisione e amore per la vita!

Espanol :

Esta jornada, organizada en beneficio de La Ligue contre le cancer ? Drôme & Ardèche, será una jornada de solidaridad, arte, intercambio y amor a la vida

