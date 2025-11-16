Journée 2607 Nuances de Roses Domaine de Valsoyo Upie
Journée 2607 Nuances de Roses Domaine de Valsoyo Upie dimanche 16 novembre 2025.
Journée 2607 Nuances de Roses
Domaine de Valsoyo 130 chemin des Sources Upie Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
l’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Cette journée, organisée au profit de La Ligue contre le cancer Drôme & Ardèche, sera placée sous le signe de la solidarité, de l’art, du partage et de l’amour de la vie !
Domaine de Valsoyo 130 chemin des Sources Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 20 22 77 2607ndr@gmail.com
English :
This day, organized in aid of La Ligue contre le cancer? Drôme & Ardèche, will be dedicated to solidarity, art, sharing and the love of life!
German :
Dieser Tag, der zugunsten von La Ligue contre le cancer ? Drôme & Ardèche, wird unter dem Zeichen der Solidarität, der Kunst, des Teilens und der Liebe zum Leben stehen!
Italiano :
Questa giornata, organizzata a favore de La Ligue contre le cancer? Drôme & Ardèche, sarà una giornata di solidarietà, arte, condivisione e amore per la vita!
Espanol :
Esta jornada, organizada en beneficio de La Ligue contre le cancer ? Drôme & Ardèche, será una jornada de solidaridad, arte, intercambio y amor a la vida
