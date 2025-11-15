Journée à Ainsa

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : 71 – 71 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Nous vous proposons une journée découverte à Aínsa, charmante cité médiévale nichée au coeur des Pyrénées aragonaises.

Au programme Visite guidée de la vieille ville pour plonger dans l’histoire et les secrets de ce village médiéval classé. Temps libre pour profiter à votre rythme Une escapade idéale entre culture, détente et plaisirs gourmands !

Laissez-vous séduire par l’ambiance authentique et chaleureuse d’Aínsa.

25 à 29 participants 42€ personne.

30 à 34 participants 39€ personne.

35 à 39 participants 36€ personne.

À partir de 40 participants 33€ personne. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com

English :

We propose a day of discovery in Aínsa, a charming medieval town nestled in the heart of the Aragonese Pyrenees.

Program: Guided tour of the old town to delve into the history and secrets of this listed medieval village. Free time to enjoy at your own pace: an ideal getaway for culture, relaxation and gourmet pleasures!

Let yourself be seduced by the warm, authentic atmosphere of Aínsa.

German :

Wir bieten Ihnen einen Erlebnistag in Aínsa an, einer charmanten mittelalterlichen Stadt im Herzen der aragonesischen Pyrenäen.

Auf dem Programm steht eine geführte Tour durch die Altstadt, bei der Sie in die Geschichte und die Geheimnisse dieses denkmalgeschützten mittelalterlichen Dorfes eintauchen. Freizeit, um in Ihrem eigenen Rhythmus zu genießen: Ein idealer Ausflug zwischen Kultur, Entspannung und Gaumenfreuden!

Lassen Sie sich von der authentischen und herzlichen Atmosphäre Aínsas verzaubern.

Italiano :

Vi proponiamo una giornata alla scoperta di Aínsa, un’incantevole cittadina medievale immersa nel cuore dei Pirenei aragonesi.

In programma: visita guidata del centro storico per approfondire la storia e i segreti di questo borgo medievale classificato. Tempo libero per godere del proprio ritmo: una fuga ideale che unisce cultura, relax e piaceri gastronomici!

Lasciatevi sedurre dall’atmosfera calda e autentica di Aínsa.

Espanol :

Le proponemos una jornada de descubrimiento en Aínsa, encantadora villa medieval enclavada en el corazón del Pirineo aragonés.

En el programa: Visita guiada al casco antiguo para adentrarse en la historia y los secretos de esta villa medieval catalogada. Tiempo libre para disfrutar a su ritmo: ¡una escapada ideal que combina cultura, relajación y placeres gastronómicos!

Déjese seducir por el ambiente cálido y auténtico de Aínsa.

L’événement Journée à Ainsa Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65