JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Quartier de Mondine Cassagnabère-Tournas

Cassagnabère-Tournas

JOURNEE A CHEVAL EN NATURE !

Quartier de Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Un dimanche pas comme les autres pour les amoureux des chevaux.

Pour notre 2ème édition, voici le programme de la journée entraînement sur PTV, et petite rando avec pique-nique tiré du sac dans la forêt, GR et PR, traversée de rivière …

2 tarifs TTC au choix

– la journée avec un cheval de notre centre,

– la journée avec votre cheval endurant et en bonne santé.

Niveau équestre demandé Galop 2-3 Minimum, à l’aise aux 3 allures, licence FFE (annuelle ou verte) à jour (possibilité de la prendre sur place) 75 .

Quartier de Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A Sunday like no other for horse lovers.

L’événement JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE