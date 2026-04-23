JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Quartier de Mondine Cassagnabère-Tournas
JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Quartier de Mondine Cassagnabère-Tournas dimanche 17 mai 2026.
Cassagnabère-Tournas
JOURNEE A CHEVAL EN NATURE !
Quartier de Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 16:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Un dimanche pas comme les autres pour les amoureux des chevaux.
Pour notre 2ème édition, voici le programme de la journée entraînement sur PTV, et petite rando avec pique-nique tiré du sac dans la forêt, GR et PR, traversée de rivière …
2 tarifs TTC au choix
– la journée avec un cheval de notre centre,
– la journée avec votre cheval endurant et en bonne santé.
Niveau équestre demandé Galop 2-3 Minimum, à l’aise aux 3 allures, licence FFE (annuelle ou verte) à jour (possibilité de la prendre sur place) 75 .
Quartier de Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A Sunday like no other for horse lovers.
L’événement JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE