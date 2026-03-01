Journée à danser Maison du Terroir Genouilly

Journée à danser

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Animé par Mure Natale Un jour de partage, de rire, de bien-être, de soin du corps, de sensations, de jeu et de création. Ce stage ne demande aucun niveau particulier, seulement une envie de s’exprimer et de partager.

Repas tiré du sac .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : Journée à danser

L’événement Journée à danser Genouilly a été mis à jour le 2026-03-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II