Journée à danser Maison du Terroir Genouilly
Journée à danser Maison du Terroir Genouilly samedi 21 mars 2026.
Journée à danser
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Animé par Mure Natale Un jour de partage, de rire, de bien-être, de soin du corps, de sensations, de jeu et de création. Ce stage ne demande aucun niveau particulier, seulement une envie de s’exprimer et de partager.
Repas tiré du sac .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
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English : Journée à danser
L’événement Journée à danser Genouilly a été mis à jour le 2026-03-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II