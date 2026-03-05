Journée à Disneyland Paris ! Chazemais
place de l’église Chazemais Allier
Tarif : 100 – 100 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 04:45:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Amicale Laïque de Chazemais organise une journée libre au parc Disneyland Paris !
place de l’église Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 65 85 96
English :
The Amicale Laïque de Chazemais is organizing a free day at Disneyland Paris!
