Journée A la découverte de la faune du bâti Salle du Cèdre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journée A la découverte de la faune du bâti Salle du Cèdre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 29 octobre 2025.

Journée A la découverte de la faune du bâti

Salle du Cèdre 5 Rue de la Marpa Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Venez participer à une journée conviviale consacrée à la biodiversité du bâti.

Cette rencontre s’adresse aux particuliers souhaitant mieux comprendre la faune qui partage nos habitations et découvrir comment concilier rénovation et préservation de la nature.

Au programme

Conférence comment intégrer la biodiversité dans les projets de rénovation du bâti.

Repas partagé pour un moment d’échanges et de convivialité.

Ateliers pratiques fabrication d’un nichoir à hirondelles et d’un gîte à chauves-souris à installer chez soi.

Inscription obligatoire pour le repas et les ateliers via le sondage en ligne https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/eef75cb7-fa74-4219-8b00-b9a971017128/select.

Attention, places limitées !

Les ateliers peuvent être réalisés en famille ou en groupe merci de ne réserver qu’une seule place par groupe.

Événement gratuit et ouvert à tous.

Une belle occasion de découvrir comment rendre sa maison plus accueillante pour la faune sauvage ! .

Salle du Cèdre 5 Rue de la Marpa Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 02 64 16 c.jegat@cc-puisayeforterre.fr

