Journée à la découverte du REIKI

Samedi 28 mars 2026. Au centre Harmonea Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Accordez vous une parenthèse de sérénité avec une journée à la découverte du REIKI le samedi 28 mars au Centre Harmonea en face du Bowling.

Au programme



– Séances découverte de 25 min pour 15 €dont 5€ réservéà Circuit Solidaire Pertuisien Matin 10h30/11H15/12H00 Après midi 14H30/15H15/16H00/16h45

– Échange sur la méthode REIKI à 10h00 et 14h00 ( 20min ) Entrée libre



Au centre Harmonea 334 Rue Saint Martin ( en face bowling )



Réservation conseillée 06 51 12 34 67 alineb.bienetre@gmail.com .

Au centre Harmonea Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 12 34 67

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English :

Treat yourself to a serene interlude with a day of REIKI discovery on Saturday March 28 at the Centre Harmonea, opposite the Bowling alley.

L’événement Journée à la découverte du REIKI Pertuis a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Pertuis