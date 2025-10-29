Journée à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq

Journée à la ferme Bibane

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 EUR

Date : 2025-10-29

2025-10-29

Traite des vaches, promenade avec les ânes, soins aux animaux, découverte des animaux présents sur la ferme, jeux sur le thème de la ferme. Dès 5 ans. Goûter fourni, amener son pique-nique. Possibilité d’amener vos enfants plus tôt selon la disponibilité des parents. .

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr

