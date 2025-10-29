Journée à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-29
Traite des vaches, promenade avec les ânes, soins aux animaux, découverte des animaux présents sur la ferme, jeux sur le thème de la ferme. Dès 5 ans. Goûter fourni, amener son pique-nique. Possibilité d’amener vos enfants plus tôt selon la disponibilité des parents. .
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr
