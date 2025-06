Journée à la ferme Buchy 18 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Journée à la ferme Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-28 16:00:00

Date(s) :

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-25

2025-07-28

2025-08-08

2025-08-11

2025-08-15

2025-08-19

Dessine moi un mouton vous propose tout l’été des journée à la ferme !

Au programme pour les petits fermiers en herbe :

Soins aux animaux préparer les repas des animaux, nourrir les animaux, paillage, brossage, …

Activités avec les animaux parcours, soins, éducations, langage, découverte, … Activité en lien avec la nature et les animaux

Pique-nique froid à prévoir dans un sac isotherme

Enfants de 4 à 12 ans sans les parents

40 € la journée/enfant 10h00 -16h00

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Journée à la ferme

Dessine moi un mouton (Draw me a sheep) offers you days out on the farm all summer long!

On the program for budding farmers:

Animal care: preparing meals for the animals, feeding, mulching, brushing, …

Activities with the animals: trails, care, education, language, discovery, etc. Activities related to nature and animals

Pack a cold picnic in an insulated bag

Children aged 4 to 12 without parents

40 ? per day/child 10h00 -16h00

German :

Dessine moi un mouton bietet Ihnen den ganzen Sommer über Tage auf dem Bauernhof an!

Auf dem Programm für kleine angehende Landwirte stehen:

Tierpflege: Zubereitung von Tiermahlzeiten, Füttern der Tiere, Einstreuen, Bürsten, …

Aktivitäten mit den Tieren: Parcours, Pflege, Erziehung, Sprache, Entdeckung, … Aktivitäten im Zusammenhang mit der Natur und den Tieren

Kaltes Picknick, das in einer Kühltasche mitzubringen ist

Kinder von 4 bis 12 Jahren ohne Eltern

40? pro Tag/Kind 10.00 -16.00 Uhr

Italiano :

Dessine moi un mouton (Disegnami una pecora) vi offre giornate in fattoria per tutta l’estate!

Il programma per gli agricoltori in erba:

Cura degli animali: preparazione dei pasti per gli animali, alimentazione degli animali, pacciamatura, spazzolatura, ecc.

Attività con gli animali: percorsi, cura, educazione, linguaggio, scoperta, ecc. Attività legate alla natura e agli animali

Preparare un picnic freddo in una borsa isolata

Bambini da 4 a 12 anni senza genitori

40 ? al giorno/bambino 10.00-16.00

Espanol :

Dessine moi un mouton (Dibújame una oveja) te ofrece jornadas en la granja durante todo el verano

En el programa para granjeros en ciernes:

Cuidado de los animales: preparación de comidas para los animales, alimentación de los animales, acolchado, cepillado, etc.

Actividades con los animales: senderos, cuidados, educación, lenguaje, descubrimiento, etc. Actividades relacionadas con la naturaleza y los animales

Preparar un picnic frío en una bolsa isotérmica

Niños de 4 a 12 años sin padres

40 € por día/niño 10.00 h 16.00 h

