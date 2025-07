Journée à la ferme connaître ses capacités Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer

Journée à la ferme connaître ses capacités Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer vendredi 1 août 2025.

Journée à la ferme connaître ses capacités

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 16:30:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29

Le matin est consacré à la découverte des animaux. Vaches, chevaux, chèvres, poules qui sont-ils et comment vivent-ils ? Le goûter des animaux permettra à votre enfant d’en apprendre plus sur ces espèces.

L’après-midi, une séance d’équicoaching adaptée aborde le thème de la confiance en ses capacités et permet à l’enfant de les explorer et de les révéler. Il renforce ainsi sa confiance en lui et apprend à oser prendre sa place.

Dès 6 ans.

Pique-nique à prévoir, goûter inclus.

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 37 51 94 84

English : Journée à la ferme connaître ses capacités

The morning is devoted to discovering animals. Cows, horses, goats, chickens: who are they and how do they live? The animal snack will give your child the chance to learn more about these species.

In the afternoon, an adapted equicoaching session addresses the theme of confidence in one’s abilities, enabling the child to explore and reveal them. In this way, they strengthen their self-confidence and learn to dare to take their place.

From age 6.

Picnic lunch to be provided, snack included.

German : Journée à la ferme connaître ses capacités

Der Vormittag ist der Entdeckung von Tieren gewidmet. Kühe, Pferde, Ziegen, Hühner: Wer sind sie und wie leben sie? Bei einem Tiersnack lernt Ihr Kind mehr über diese Tierarten.

Am Nachmittag wird in einer angepassten Equicoaching-Sitzung das Thema Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten behandelt und dem Kind ermöglicht, diese zu erforschen und zu enthüllen. Auf diese Weise stärkt es sein Selbstvertrauen und lernt, sich zu trauen, seinen Platz einzunehmen.

Ab 6 Jahren.

Picknick ist mitzubringen, Snacks inbegriffen.

Italiano :

La mattinata è dedicata alla scoperta degli animali. Mucche, cavalli, capre, galline: chi sono e come vivono? La merenda con gli animali darà al bambino la possibilità di conoscere meglio queste specie.

Nel pomeriggio, una sessione di equitazione appositamente adattata affronta il tema della fiducia nelle proprie capacità, permettendo ai bambini di esplorarle e rivelarle. In questo modo, rafforzano la fiducia in se stessi e imparano a osare e a prendere il proprio posto.

A partire dai 6 anni.

Pranzo al sacco e merenda inclusi.

Espanol :

La mañana se dedica a descubrir los animales. Vacas, caballos, cabras, gallinas: ¿quiénes son y cómo viven? La merienda con animales dará a su hijo la oportunidad de aprender más sobre estas especies.

Por la tarde, una sesión de equicoaching especialmente adaptada aborda el tema de la confianza en las propias capacidades, permitiendo a los niños explorarlas y revelarlas. De este modo, refuerzan la confianza en sí mismos y aprenden a atreverse a ocupar su lugar.

A partir de 6 años.

Almuerzo para llevar, merienda incluida.

L’événement Journée à la ferme connaître ses capacités Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge