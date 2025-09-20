Journée à la ferme Ennordres

Journée à la ferme Ennordres samedi 20 septembre 2025.

La Bastière Ennordres Cher

Tarif : 25 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

La P’tite ferme ouvre ses portes !

Journée autour de la pomme avec concours de tarte aux pommes, jeux… 25 .

La Bastière Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82

English :

La P’tite ferme opens its doors!

German :

La P’tite ferme öffnet ihre Türen!

Italiano :

La P’tite ferme apre le sue porte!

Espanol :

¡La P’tite ferme abre sus puertas!

