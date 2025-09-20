Journée à la ferme Ennordres
Journée à la ferme Ennordres samedi 20 septembre 2025.
Journée à la ferme
La Bastière Ennordres Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
La P’tite ferme ouvre ses portes !
Journée autour de la pomme avec concours de tarte aux pommes, jeux… 25 .
La Bastière Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82
English :
La P’tite ferme opens its doors!
German :
La P’tite ferme öffnet ihre Türen!
Italiano :
La P’tite ferme apre le sue porte!
Espanol :
¡La P’tite ferme abre sus puertas!
L’événement Journée à la ferme Ennordres a été mis à jour le 2025-09-01 par OT SAULDRE ET SOLOGNE