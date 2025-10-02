JOURNÉE À LA FERME Nort-sur-Erdre

JOURNÉE À LA FERME Nort-sur-Erdre jeudi 2 octobre 2025.

JOURNÉE À LA FERME

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-03

2025-10-02

Découverte, soins et jeux avec les animaux de la ferme

Portes ouvertes pour permettre au public institutionnel de découvrir les bienfaits et les activités possibles avec les ânes.

Cinq mini ateliers gratuits de 40 minutes environ sont au programme de chacune de ces journées. C’est l’occasion de s’informer, entrer en contact avec les ânes, papouiller, brosser, réaliser un petit parcours ou découvrir l’escargoline…

Pour participer un atelier (5 bénéficiaires max et leurs accompagnateurs), il est nécessaire de réserver un créneau (10h, 11h, 14 h, 15 h, 16 h) auprès de lesanesdubiauchemin@free.fr ou au 06 16 14 43 77 .

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 14 43 77 lesanesdubiauchemin@free.fr

English :

Discovery, care and games with the farm animals

German :

Entdecken, pflegen und spielen mit den Tieren auf dem Bauernhof

Italiano :

Scoprire, curare e giocare con gli animali della fattoria

Espanol :

Descubrir, cuidar y jugar con animales de granja

