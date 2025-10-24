Journée à la ferme Saint-Coulitz
Journée à la ferme Saint-Coulitz vendredi 24 octobre 2025.
Ty andré Saint-Coulitz Finistère
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 16:30:00
2025-10-24
Journée à la ferme équestre Litli Hestur soins aux animaux, balade à cheval, découverte de la ruche, plantation de plants bio ou récolte en fonction de la saison… . Pour les 6-12 ans. Sur inscription. Prévoir un pique-nique. .
Ty andré Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
