Journée à la ferme Saint-Coulitz vendredi 24 octobre 2025.

Ty andré Saint-Coulitz Finistère

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-24

Journée à la ferme équestre Litli Hestur soins aux animaux, balade à cheval, découverte de la ruche, plantation de plants bio ou récolte en fonction de la saison… . Pour les 6-12 ans. Sur inscription. Prévoir un pique-nique. .

Ty andré Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

