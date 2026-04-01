Journée à la ferme Ty andré Saint-Coulitz

Saint-Coulitz

Journée à la ferme

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Journée à la ferme équestre Litli Hestur soins aux animaux, balade à cheval, découverte de la ruche, plantation de plants bio ou récolte en fonction de la saison… . Pour les 6-12 ans. Sur inscription. Prévoir un pique-nique. .

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

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English : Journée à la ferme

L’événement Journée à la ferme Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE