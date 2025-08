Journée à la Haute Touche Obterre

Journée à la Haute Touche Obterre vendredi 8 août 2025.

La Ligue de l’enseignement et le Relais Brenne Initiative Jeune propose une journée pour les 11-14 ans à la Haute Touche.Familles

Journée pour les 11-14 ans. Visite de la Réserve animalière. .

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 70 97 19 axelle.wyon@laliguedelenseignement-36.fr

English :

The Ligue de l’enseignement and Relais Brenne Initiative Jeune offer a day out for 11-14 year-olds at Haute Touche.

German :

Die Ligue de l’enseignement und das Relais Brenne Initiative Jeune bieten einen Tag für 11- bis 14-Jährige in La Haute Touche an.

Italiano :

La Ligue de l’enseignement e il Relais Brenne Initiative Jeune organizzano una giornata per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni a La Haute Touche.

Espanol :

La Ligue de l’enseignement y el Relais Brenne Initiative Jeune organizan una jornada para jóvenes de 11 a 14 años en La Haute Touche.

