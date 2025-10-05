Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse Eygalières

Journée à l'Ancienne Foire de la Sainte Thérèse Eygalières dimanche 5 octobre 2025.

Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse

Dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-Ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Venez vivre une Journée à l’ancienne lors de la Foire de la Sainte-Thérèse à Eygalières le dimanche 5 octobre !

Organisé par la mairie et l’Office Municipal de la Culture, avec le groupe folklorique « Li Cacharello ».



Chaque année, le premier dimanche d’octobre, Eygalières fait un véritable voyage dans le temps et retourne dans les années 1900.

Cette journée à l’ancienne nous plonge au début du siècle dernier avec de nombreux exposants venus faire découvrir les métiers d’autrefois.

Les villageois déambulent costumés, à pied, en calèche ou à bicyclette, tous les vieux métiers y sont représentés.



Deux défilés regroupant de nombreux habitants costumés et des groupes folkloriques traverseront le village

– à 11h départ de l’Ehpad La Sousto

– à 15h30 départ du Monument aux Morts. .

Centre-Ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

English :

Come and enjoy an old-fashioned day out at the Saint Theresa’s Fair in Eygalières on Sunday 5 October!

German :

Erleben Sie einen Tag im alten Stil auf der Messe der Heiligen Theresa in Eygalières am Sonntag, den 5. Oktober!

Italiano :

Venite a godervi una giornata d’altri tempi alla Foire de la Sainte-Thérèse di Eygalières, domenica 5 ottobre!

Espanol :

Venga a pasar un día a la antigua usanza en la Foire de la Sainte-Thérèse de Eygalières, el domingo 5 de octubre

