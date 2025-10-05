Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse Eygalières
Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse Eygalières dimanche 5 octobre 2025.
Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse
Dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-Ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Venez vivre une Journée à l’ancienne lors de la Foire de la Sainte-Thérèse à Eygalières le dimanche 5 octobre !
Organisé par la mairie et l’Office Municipal de la Culture, avec le groupe folklorique « Li Cacharello ».
Chaque année, le premier dimanche d’octobre, Eygalières fait un véritable voyage dans le temps et retourne dans les années 1900.
Cette journée à l’ancienne nous plonge au début du siècle dernier avec de nombreux exposants venus faire découvrir les métiers d’autrefois.
Les villageois déambulent costumés, à pied, en calèche ou à bicyclette, tous les vieux métiers y sont représentés.
Deux défilés regroupant de nombreux habitants costumés et des groupes folkloriques traverseront le village
– à 11h départ de l’Ehpad La Sousto
– à 15h30 départ du Monument aux Morts. .
Centre-Ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr
English :
Come and enjoy an old-fashioned day out at the Saint Theresa’s Fair in Eygalières on Sunday 5 October!
German :
Erleben Sie einen Tag im alten Stil auf der Messe der Heiligen Theresa in Eygalières am Sonntag, den 5. Oktober!
Italiano :
Venite a godervi una giornata d’altri tempi alla Foire de la Sainte-Thérèse di Eygalières, domenica 5 ottobre!
Espanol :
Venga a pasar un día a la antigua usanza en la Foire de la Sainte-Thérèse de Eygalières, el domingo 5 de octubre
L’événement Journée à l’Ancienne Foire de la Sainte Thérèse Eygalières a été mis à jour le 2025-09-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles