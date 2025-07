Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues

Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues jeudi 7 août 2025.

Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues

Centre Bourg Salignac-Eyvigues Dordogne

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Venez vivre une journée à l’ancienne à Salignac-Eyvigues !

Rencontrez des artisans, artistes peintres, découvrir de vieux métiers, vous imprégner de la vie d’antan de nos campagnes. Sculptures à la tronçonneuse.

Petite restauration sur place

Repas animé le soir

PARKING ET ENTREE GRATUITE

Centre Bourg Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 64 36 41 asso.see24@orange.fr

English : Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues

Come and experience an old-fashioned day out in Salignac-Eyvigues!

Meet craftsmen and painters, discover old trades and soak up life in the countryside. Chainsaw sculptures.

Light refreshments on site

Animated evening meal

PARKING AND FREE ADMISSION

German : Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues

Erleben Sie einen Tag im alten Stil in Salignac-Eyvigues!

Treffen Sie Handwerker, Maler und Künstler, entdecken Sie alte Berufe und tauchen Sie in das frühere Leben auf dem Land ein. Skulpturen mit der Kettensäge.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Animiertes Essen am Abend

PARKPLATZ UND EINTRITT FREI

Italiano :

Venite a Salignac-Eyvigues per una giornata all’insegna dell’antico!

Incontrate artigiani e pittori, scoprite gli antichi mestieri e immergetevi nella vita di un tempo nella nostra campagna. Sculture con la motosega.

Spuntini in loco

Cena animata la sera

PARCHEGGIO E INGRESSO GRATUITO

Espanol : Journée à l’ancienne Salignac-Eyvigues

Venga a Salignac-Eyvigues para pasar un día a la antigua usanza

Conozca a artesanos y pintores, descubra antiguos oficios y sumérjase en la vida de antaño en nuestra campiña. Esculturas con motosierra.

Aperitivos in situ

Comida animada por la noche

APARCAMIENTO Y ENTRADA GRATUITA

