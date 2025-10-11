Journée à l’Italienne Saveurs et Cinéma. Résidence AquaResort GOELIA Nérac
Résidence AquaResort GOELIA 1 Rue de Bero Bisto Nérac Lot-et-Garonne
Le Comité de jumelage Italien Nérac-Mesola propose une journée à l’Italienne saveurs et cinéma.
Au programme
10h Atelier cuisine
15 participants maximum. Réservation avant le 08/10/2025
12h30 repas pour les participants
14h30/16h30 Présentation et vente de produits italiens à la Résidence AquaResort Goélia.
17h Projection du documentaire « Ritorno » en présence du réalisateur M. Lataste
au cinéma Le Margot. Tarif 5€
20h30 Projection du film « La Dolce Vita » de Frederico Fellini en VOST suivi d’un échange convivial autour d’un verre. Tarif 5€ .
Résidence AquaResort GOELIA 1 Rue de Bero Bisto Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 70 07 43 comitejumelageitalienneracmeso@gmail.com
