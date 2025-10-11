Journée à l’Italienne Saveurs et Cinéma. Résidence AquaResort GOELIA Nérac

Résidence AquaResort GOELIA 1 Rue de Bero Bisto Nérac Lot-et-Garonne

Le Comité de jumelage Italien Nérac-Mesola propose une journée à l’Italienne saveurs et cinéma.

Au programme

10h Atelier cuisine

15 participants maximum. Réservation avant le 08/10/2025

12h30 repas pour les participants

14h30/16h30 Présentation et vente de produits italiens à la Résidence AquaResort Goélia.

17h Projection du documentaire « Ritorno » en présence du réalisateur M. Lataste

au cinéma Le Margot. Tarif 5€

20h30 Projection du film « La Dolce Vita » de Frederico Fellini en VOST suivi d’un échange convivial autour d’un verre. Tarif 5€ .

Résidence AquaResort GOELIA 1 Rue de Bero Bisto Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 70 07 43 comitejumelageitalienneracmeso@gmail.com

