Journée à l’Ouest / Festival Jazz à l’Ouest MJC Bréquigny Rennes Dimanche 16 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Suivez la musique ! Durant toute une après-midi, les animateurs et animatrices des différents secteurs de la MJC (enfance famille, espace numérique, jeunesse et ludothèque) proposent des ateliers, spectacles, jeux et animations pour enfants et les plus grands aux 4 coins de la MJC.

Les tout-petits profiteront d’une sieste musicale bercés par le chant de **Mariana Caetano** et la harpe de **Clotilde** **Trouillaud**. La journée se terminera dans la grande salle pour un final dans l’énergie et la chaleur de la Nouvelle Orléans avec les 7 musiciens et musiciennes au groove inimitable du **Buzz’in Brass Syndicate**.

**Animations de 14h30 à 17h30 :**

* **Jeux de société** – À partir de 5 ans

* **Jeux de construction** – Tout âge

* **Personnalisation de badges** – À partir de 8 ans – enfants accompagnés d’un ou d’une adulte

* **Espace Petite enfance pour les tout-petits** – 0-4 ans accompagnés d’un ou d’une adulte

* **Défis Just Dance**

* **Sieste Musicale – Mariana Caetano & Clotilde Trouillaud /** 0-3 ans accompagnés

jauge limitée, réservation sur place

2 séances de 30 minutes – 16h00 et 17h00

* **16h30 : concert de** **Buzz’in Brass Syndicate / concert à danser / tout public**

**Gaufres et buvette tenue par les jeunes** (action d’autofinancement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T18:00:00.000+01:00

02 99 86 95 95 accueil@mjcbrequigny.com http://jazzalouest.com/

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine