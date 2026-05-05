Journée à Puymerle D40 Aussac-Vadalle
Journée à Puymerle D40 Aussac-Vadalle samedi 13 juin 2026.
Aussac-Vadalle
Journée à Puymerle
D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle Charente
Tarif : 16 – 16 – EUR
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
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D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 28 20 comitedesfetes.aussacvadalle@laposte.net
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English :
L’événement Journée à Puymerle Aussac-Vadalle a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente