JOURNÉE À SAINT-VALÉRY SUR SOMME, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

JOURNÉE À SAINT-VALÉRY SUR SOMME Samedi 25 juillet, 09h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:30:00+02:00

Venez découvrir le charme de ce village médiéval à travers ses ruelles pavées, ses fortifications ou encore l’herbarium. Vous pourrez aussi profiter d’une balade sur le port et le front de la baie de Somme.

Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Le charme authentique de la Baie de Somme.