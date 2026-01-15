Journée à Toulouse Immersion au cœur de la Ville Rose

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 07:15:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Partez à la découverte de Toulouse le temps d’une journée culturelle et spectaculaire, mêlant patrimoine historique, gastronomie régionale et univers mécanique fascinant.

Départs en autocar

7h15 Trie-sur-Baïse.

7h30 Castelnau-Magnoac.

7h50 Lannemezan.

Le matin, visite guidée du centre historique de Toulouse.

Accompagnés d’un guide, découvrez les lieux emblématiques qui font la renommée de la Ville Rose le Capitole de Toulouse, symbole de la cité, la majestueuse basilique Saint-Sernin, joyau de l’art roman, le couvent des Jacobins, célèbre pour son architecture unique et son impressionnant “palmier”.

12h30 Déjeuner au restaurant Le Père Léon, institution toulousaine reconnue pour sa cuisine traditionnelle et conviviale.

L’après-midi, visite de la Halle de la Machine.

Plongez dans un univers spectaculaire où d’impressionnants géants articulés et machines extraordinaires prennent vie. Une expérience unique mêlant art, imagination et prouesse technique, qui émerveillera petits et grands.

Retour en fin d’après-midi.

Une journée complète entre culture, saveurs et émerveillement, proposée par la SARL Dossat.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Toulouse !

Tarifs par personne

Base 20 personnes 98 €.

Base 30 personnes 85 €.

Base 40 personnes 77 €.

Base 50 personnes 73 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Toulouse for a spectacular cultural day, combining historical heritage, regional gastronomy and a fascinating mechanical world.

Coach departures

7h15 ? Trie-sur-Baïse.

7h30 ? Castelnau-Magnoac.

7h50 ? Lannemezan.

In the morning, a guided tour of the historic center of Toulouse.

Accompanied by a guide, discover the emblematic landmarks for which the Pink City is famous: the Capitole de Toulouse, symbol of the city, the majestic Basilica Saint-Sernin, a jewel of Romanesque art, the Jacobins convent, famous for its unique architecture and its impressive ?palm tree?

12h30 ? Lunch at Le Père Léon restaurant, a Toulouse institution renowned for its traditional, convivial cuisine.

In the afternoon, visit the Halle de la Machine.

Immerse yourself in a spectacular universe where impressive articulated giants and extraordinary machines come to life. A unique experience combining art, imagination and technical prowess that will amaze young and old alike.

Return late afternoon.

A full day of culture, flavors and wonder, offered by SARL Dossat.

Book now and let Toulouse seduce you!

L’événement Journée à Toulouse Immersion au cœur de la Ville Rose Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-01-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65