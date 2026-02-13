Journée académique de la francophonie 2026, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Journée académique de la francophonie 2026 Jeudi 2 avril, 08h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Établissements sélectionnés de l’Académie d’Aix-Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T08:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T08:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Journée Académique de la Francophonie, initiée par l’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec le Mucem, pour célébrer la langue française ainsi que la richesse des relations culturelles internationales au sein des classes.

Près de 250 élèves participeront cette année à cette journée exceptionnelle au sein du musée, auxquels viendront se joindre, à distance ou en présentiel, de nombreux élèves scolarisés dans des lycées français à travers le monde (réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger).

Pour cette occasion, le matin, les élèves découvriront les expositions du Mucem et échangeront entre eux. Les projets de chaque classe seront présentés sur scène par les élèves, qui auront travaillé sur la langue française, en partant de l’exposition Ferdinandea, l’île éphémère (Clément Cogitore) du Mucem et en intégrant le dispositif Dis-moi dix mots du Ministère de la Culture.

L’après-midi, une restitution des travaux réalisés en ateliers dans les classes avec la compagnie Enelle sera proposée.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 1 Esplanade J4 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.mucem.org La singularité du Mucem est de retracer, d’analyser et d’éclairer, dans un même élan et un même lieu, les antiques fondations de ce bassin de civilisation, et les tensions qui le traversent jusqu’à l’époque contemporaine. D’être un lieu d’échange autour des enjeux méditerranéens.

Dans ses expositions comme dans sa programmation culturelle, il propose une vision pluridisciplinaire où se conjuguent anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art contemporain, afin de montrer au public les diverses facettes du monde méditerranéen et de son dialogue permanent avec l’Europe.

Dis-moi Dix mots