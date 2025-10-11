Journée Accompagner les DYS à Saint-Quentin Saint-Quentin

Journée Accompagner les DYS à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 11 octobre 2025.

Journée Accompagner les DYS à Saint-Quentin

Avenue de remicourt Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Samedi 11 octobre 2025, venez nombreux à la rencontre d’associations lors de la journée nationale des DYS qui a lieu au palais des sports Pierre ratte à Saint-Quentin de 9h à 16h.

Conférence du Dr Caroline Brassart à 9h30.

Entrée libre et gratuite.

Avenue de remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France dysaisne.info@gmail.com

English :

On Saturday, October 11, 2025, come and meet the associations at the national DYS day, which takes place at the Palais des Sports Pierre Ratte in Saint-Quentin from 9am to 4pm.

Conference by Dr Caroline Brassart at 9.30am.

Free admission.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, können Sie von 9.00 bis 16.00 Uhr im Sportpalast Pierre ratte in Saint-Quentin den nationalen DYS-Tag besuchen und Vereine kennenlernen.

Vortrag von Dr. Caroline Brassart um 9.30 Uhr.

Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025, venite a conoscere le associazioni che partecipano alla giornata nazionale DYS presso il centro sportivo Pierre Ratte di Saint-Quentin dalle 9.00 alle 16.00.

Conferenza della dott.ssa Caroline Brassart alle 9.30.

Ingresso libero.

Espanol :

El sábado 11 de octubre de 2025, acérquese al polideportivo Pierre Ratte de Saint-Quentin, de 9.00 a 16.00 horas, para conocer a las asociaciones participantes en la jornada nacional del SES.

Conferencia de la Dra. Caroline Brassart a las 9.30 h.

Entrada gratuita.

