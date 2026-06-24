Auriac-Lagast

Journée activités pleine nature 1er RDV

Forêt domaniale du Lagast Auriac-Lagast Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’Office de Tourisme, en partenariat avec Le Bercail (EVS) et la Médiathèque du Réquistanais, propose TROIS RENDEZ-VOUS pour prendre l’air, s’amuser et faire le plein de nature !

Après-midi 15 juillet • Forêt domaniale du Lagast

Cluedo Nature l’enquête est ouverte !

Un mystère se cache au cœur de la forêt domaniale du Lagast… Saurez-vous le résoudre ?

En famille ou entre amis, partez sur les sentiers à la recherche d’indices, relevez les défis, observez la nature qui vous entoure et faites appel à votre esprit d’équipe pour élucider cette énigme grandeur nature.

Entre jeu de piste, découverte de la forêt et enquête immersive, cette aventure vous promet un après-midi riche en surprises et en mystères.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Départs entre 14h et 17h toutes les 15mins. Animation proposée par Frédéric Albespy L’École de Robinson.

Après-midi annulée en cas de pluie.

À prévoir

Chaussures confortables

Gourde, chapeau, crème solaire

Moustiques adorent les forêts… pensez à prendre un peu de citronnelle

Curiosité, sourire et envie de nature ! .

Forêt domaniale du Lagast Auriac-Lagast 12120 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office, in partnership with Le Bercail (EVS) and the Réquistanais Media Library, is offering THREE EVENTS to get some fresh air, have fun, and enjoy nature to the fullest!

L’événement Journée activités pleine nature 1er RDV Auriac-Lagast a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)