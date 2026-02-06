Journée Activités sportives STADE FELIX BRÉCHOIRE Le Tallud
Journée Activités sportives STADE FELIX BRÉCHOIRE Le Tallud mercredi 11 février 2026.
STADE FELIX BRÉCHOIRE 24 Rue du Plessis Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Journée ouverte aux enfants de 6 à 13 ans, avec le matin des activités ludiques et l’après-midi des activités autour du football.
Prévoir son pique nique
(Accueil en salle si mauvais temps)
Inscription par mail .
STADE FELIX BRÉCHOIRE 24 Rue du Plessis Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine stage.eflt@gmail.com
