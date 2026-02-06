Journée Activités sportives STADE FELIX BRÉCHOIRE Le Tallud

Journée Activités sportives

STADE FELIX BRÉCHOIRE 24 Rue du Plessis Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Journée ouverte aux enfants de 6 à 13 ans, avec le matin des activités ludiques et l’après-midi des activités autour du football.

Prévoir son pique nique

(Accueil en salle si mauvais temps)

Inscription par mail .

STADE FELIX BRÉCHOIRE 24 Rue du Plessis Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine stage.eflt@gmail.com

