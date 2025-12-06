Journée adoption chats et chatons Poix-Terron

Journée adoption chats et chatons

Salle du pré Waguet Poix-Terron Ardennes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’association le TIPI des chats organise une nouvelle journée d’adoption de chats et chatons à Poix-Terron. Rendez-vous de 10h à 17h Entrée gratuite Attention, adopter un animal doit être un choix réfléchi, ce sont des êtres vivants et sensibles que l’on accueille pour la vie.

Salle du pré Waguet Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 77 95 43 35 tipideschats@orange.fr

English :

The TIPI des chats association is organizing another adoption day for cats and kittens in Poix-Terron. 10 a.m. to 5 p.m. Free admission Please note that adopting an animal must be a conscious choice, as these are living, sensitive beings that we welcome for life.

German :

Der Verein le TIPI des chats organisiert einen weiteren Tag zur Adoption von Katzen und Kätzchen in Poix-Terron. Treffpunkt von 10 bis 17 Uhr Eintritt frei Achtung, die Adoption eines Tieres muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein, es handelt sich um lebende und sensible Wesen, die man für das ganze Leben aufnimmt.

Italiano :

L’associazione TIPI des chats organizza un’altra giornata di adozione di gatti e gattini a Poix-Terron. Evento dalle 10.00 alle 17.00 Ingresso libero Ricordiamo che l’adozione di un animale deve essere una scelta ponderata: si tratta di creature vive e sensibili che accogliamo per tutta la vita.

Espanol :

La asociación TIPI des chats organiza una nueva jornada de adopción de gatos y gatitos en Poix-Terron. De 10.00 a 17.00 h Entrada gratuita Tenga en cuenta que la adopción de un animal debe ser una elección meditada, ya que se trata de seres vivos y sensibles que acogemos de por vida.

