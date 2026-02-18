Journée Africaine Amilly

Journée Africaine

Proposé par l’association Fare Boron. Assistez à un atelier de percussion débutant (13h30), à un stage de danse (15h) et à un repas africain aux sons des percussions africaines (20h). .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 78 17 98

Africa Day

