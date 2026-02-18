Journée Africaine Amilly
Journée Africaine Amilly samedi 7 mars 2026.
Journée Africaine
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Journée Africaine
Proposé par l’association Fare Boron. Assistez à un atelier de percussion débutant (13h30), à un stage de danse (15h) et à un repas africain aux sons des percussions africaines (20h). .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 78 17 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Africa Day
L’événement Journée Africaine Amilly a été mis à jour le 2026-02-18 par OT MONTARGIS