Journée Afrik’arts et détente Larressore

Journée Afrik’arts et détente

Salle des Fêtes Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Journée de découvertes et de partage pour toute la famille.

Toute la journée divers ateliers danse africaine, Dun Danse, Sophrologie créative, musicothérapie, peinture créative, djembe, Hand Pan, Massage, maquillage, coiffure.

Temps méditatif au son du Handpan. Conte familial. Tirage de la tombola.

Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée sur internet.

Les bénéfices financeront un voyage artistique et culturel en Guinée pour les membres du groupe Afrika Dambo. .

Salle des Fêtes Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

