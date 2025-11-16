Journée Agir pour l’avenir Salle Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages

Journée Agir pour l’avenir

Salle Kastell Mor Rue de l’Eglise Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

1-Constat la mer monte et va continuer de monter. Projection à l’an 2100 réflexion par les enfants de la commune. Comment sera dessiné le paysage côtier à la fin du siècle ?

Présentation du Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs).

2-Atténuation du phénomène par nos actions.

Julien DILASSER (CLCL) nous présentera les scénarios d’augmentation de la montée du niveau de la mer.

Energence sera présent pour parler de la sobriété énergétique.

Ça coûte pas un radis, espace de dons et d’échanges gratuits contre la surconsommation. Goûter/crêpes. Gratuit. .

Salle Kastell Mor Rue de l’Eglise Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

