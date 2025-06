Bas-Rhin

Journée Albert Schweitzer Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen 29 juin 2025 10:30

Journée Albert Schweitzer Dimanche 29 juin, 10h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-29T10:30:00 – 2025-06-29T18:00:00

Fin : 2025-06-29T10:30:00 – 2025-06-29T18:00:00

Au programme de la journée :

10h30 : Office religieux

11h30 : Apéritif concert

12h : Déjeuner solidaire sur inscription – Poulet au lait de coco et riz, dessert (14 euros/pers., à régler sur place)

14h : Conférence “« Portrait d’Albert Schweitzer, anticonformiste » par Jean-Paul SORG

15h : Visite guidée de la Maison Rurale, avec une mise en lumière des éléments rappelant A. SCHWEITZER

Le bénéfice des repas et boissons est destiné au financement des missions médicales en faveur de l’hôpital Schweitzer de Lambaréné.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://c.dna.fr/poursortir/creation-evenement-3?eventkey=80d62fc8-745a-42d5-92cf-d2f121070815 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}]

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt rend hommage à Albert SCHWEITZER ! Albert Schweitzer conférence

mrof