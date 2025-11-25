Journée AMATRAMI Salle Dumas Bar-le-Duc

Journée AMATRAMI Salle Dumas Bar-le-Duc mardi 25 novembre 2025.

Journée AMATRAMI

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 23:00:00

Date(s) :

2025-11-25

3 tables rondes sur les droits des étrangers, animées par

– SEISAAM sur les demandeurs d’asile

– DAMI sur les MNA

– AMATRAMI sur inclusion sociale et linguistique

Exposition sur les préjugés par rapport aux demandeurs d’asile, réfugiés, etc…

Buffet international proposé par les bénéficiaires de l’AMATRAMI .

Animation par un groupe de musiciens MNA.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05 collectifmeusesolidarite@outlook.fr

English :

3 round tables on the rights of foreigners, led by

– SEISAAM on asylum seekers

– DAMI on UFMs

– AMATRAMI on social and linguistic inclusion

Exhibition on prejudice against asylum seekers, refugees, etc

International buffet proposed by AMATRAMI beneficiaries.

Entertainment by a group of MNA musicians.

Free admission.

German :

3 runde Tische zu Ausländerrechten, moderiert von

– SEISAAM zu Asylsuchenden

– DAMI zu MNA

– AMATRAMI zu sozialer und sprachlicher Inklusion

Ausstellung über Vorurteile gegenüber Asylsuchenden, Flüchtlingen, etc

Internationales Buffet, das von den Nutznießern des AMATRAMI angeboten wird.

Unterhaltung durch eine Gruppe von MNA-Musikern.

Freier Eintritt.

Italiano :

3 tavole rotonde sui diritti dei cittadini stranieri, condotte da

– SEISAAM sui richiedenti asilo

– DAMI sugli UFM

– AMATRAMI sull’inclusione sociale e linguistica

Mostra sui pregiudizi nei confronti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, ecc

Buffet internazionale offerto dai beneficiari di AMATRAMI.

Intrattenimento da parte di un gruppo di musicisti MNA.

Ingresso libero.

Espanol :

3 mesas redondas sobre los derechos de los extranjeros, dirigidas por

– SEISAAM sobre los solicitantes de asilo

– DAMI sobre las UFM

– AMATRAMI sobre inclusión social y lingüística

Exposición sobre los prejuicios contra los solicitantes de asilo, los refugiados, etc

Buffet internacional ofrecido por los beneficiarios de AMATRAMI.

Animación a cargo de un grupo de músicos de MNA.

Entrada gratuita.

L’événement Journée AMATRAMI Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SUD MEUSE