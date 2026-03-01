Journée américaine Martigues
Journée américaine Martigues samedi 21 mars 2026.
Journée américaine
Samedi 21 mars 2026 de 10h à 17h. Cours du 4 Septembre Martigues Bouches-du-Rhône
La journée Américaine revient sur le Cours à Jonquières. L’occasion de se rassembler et de vivre à la mode US. Rassemblement de Harley Davidson et de voitures US. Stand de nourritures US et boissons.Familles
Deux concerts sont prévus sur la scène du Cours du 4 septembre avec les groupes
– Hot Rod de 11h à 14h.
– The Page de 14h30 à 17h.
– Démonstration de country de 14h à 14h30.
Une journée organisée Patriotes HDC Original, Les Vitrines Martégales et la Ville de Martigues et AMC13 American Muscle Car 13. .
Cours du 4 Septembre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10
English :
American Day returns to the Cours à Jonquières. It’s an opportunity to get together and live the American way. Gathering of Harley Davidsons and US cars. American food and drink stalls.
