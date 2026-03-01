Journée américaine

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 17h. Cours du 4 Septembre Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La journée Américaine revient sur le Cours à Jonquières. L’occasion de se rassembler et de vivre à la mode US. Rassemblement de Harley Davidson et de voitures US. Stand de nourritures US et boissons.Familles

Deux concerts sont prévus sur la scène du Cours du 4 septembre avec les groupes

– Hot Rod de 11h à 14h.

– The Page de 14h30 à 17h.

– Démonstration de country de 14h à 14h30.



Une journée organisée Patriotes HDC Original, Les Vitrines Martégales et la Ville de Martigues et AMC13 American Muscle Car 13. .

Cours du 4 Septembre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

American Day returns to the Cours à Jonquières. It’s an opportunity to get together and live the American way. Gathering of Harley Davidsons and US cars. American food and drink stalls.

L’événement Journée américaine Martigues a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Martigues