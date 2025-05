Journée américaine Orphan’s Day – Parc du Moulin Peyre Mouriès, 31 mai 2025 10:00, Mouriès.

Bouches-du-Rhône

Journée américaine Orphan’s Day Samedi 31 mai 2025 de 10h à 1h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 01:00:00

2025-05-31

Venez vivre une journée américaine au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, samedi 31 mai de 10h à 1h !

Organisé par l’association Phénix au profit des orphelins des Sapeurs-Pompiers



Toute la journée

Live music, Stands autos et motos américaines, Animations, Balade moto

Foodtruck et boissons .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

Come and enjoy an American day out at the Parc du Moulin Peyre in Mouriès on Saturday 31 May from 10am to 1am!

German :

Erleben Sie einen amerikanischen Tag im Parc du Moulin Peyre in Mouriès am Samstag, den 31. Mai von 10 bis 1 Uhr!

Italiano :

Venite a godervi una giornata americana al Parc du Moulin Peyre di Mouriès sabato 31 maggio dalle 10.00 all’1.00!

Espanol :

Venga a disfrutar de un día americano en el Parque del Moulin Peyre de Mouriès el sábado 31 de mayo de 10:00 a 01:00

